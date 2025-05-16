Erzurum’da Şehit Üsteğmen İsmail Aksu Kışlası’nda "Temsili Askerlik Töreni" düzenlendi.Vali Mustafa Çiftçi, "Temsili Askerlik Töreni"ne katılarak, vatan sevgisinde engel tanımayan özel gençlerimizin gururuna ortak oldu."10-16 Mayıs Engelliler Haftası" kapsamında Şehit Üsteğmen İsmail Aksu Kışlası’nda düzenlenen törende, askerlik heyecanı yaşayan 72 genç; şanlı üniformayı giyerek al bayrağımızın gölgesinde ant içti. Bir günlüğüne, "Mehmetçik olmanın gururu"nu yaşayan kahramanların "Terhis Belgeleri"ni Vali Çiftçi takdim etti.Temsili Askerlik Töreni, vatan sevgisinde engel tanımayan evlatların gözlerindeki sevinç ile ailelerinin yüreklerine sığmayan gururunun harmanlandığı, unutulmaz bir hatıraya dönüştü.