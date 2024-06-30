Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "5. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" programında Ardahan’ın doğal güzellikleri ve tarihi zenginliği basın mensuplarına tanıtıldı.Ak parti Milletvekili Kaan Koç ’un daveti, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek’in ev sahipliğinde Merkezi Ankara’da bulunan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları programı Ardahan’da gerçekleşti. Bir çok gazete ve ajansın kültür sanat muhabirlerinin yer aldığı buluşmada Ardahan’ın tarihi ve turistik değerleri tanıtıldı.Damal Bebekevi, Ardahan Kongreleri ve Kongre Binası, Ardahan Kalesi, Ardahan Şehir Merkezi, Çıldır Gölü, Çıldır Aktaş Gölü, Gürcistan Sınırı, Mozeret Tepesinde Karaçay Kanyonu ve Şeytan Kalesi Seyri ve son olarak Damal ilçesinde Seyitoren Köyünde Atatürk Silueti Seyri Etkinlikleri gerçekleşti.Kent gezisine ilişkin gazetecilere açıklama yapan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, Ardahan’ın kültürel değerlerini incelediklerini, tarihi mekanları ziyaret etmekten mutlu olduklarını söyledi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede de tarihi yerler hakkında bilgi vererek, Ardahan’ın sadece bitki örtüsü ve hayvancılık açısından öne çıkmadığını, kentin Türklerin Anadolu’ya girdiği kapı olduğunu anlattı.Dede, şehrin Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele ruhu açısından ilklerin adresi olduğunu vurguladı.Telif Hakları Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan da ilk kez geldiği Ardahan’da duygulu anlar yaşadığını ifade etti.Bir şehrin ruhunu anlamak için oraya gitmenin şart olduğunu ve bunu Ardahan’da anladığını dile getiren Arıkan, "Kongre binasını gördük ve çok mutlu olduk. Milli Mücadele ruhunu yeniden yaşadık. Şunu bir kez daha anladım ki, bu topraklar bizler için çok kıymetli. Her bir karışı için Kars ve Ardahan’da çok asker şehit olmuş. Ardahan’ı hem tarihi değerini hem de kültürünü, doğal güzelliklerini anlatmamız gerekiyor" dedi.