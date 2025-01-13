Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Ören Mahallesi’nde 3 bin 400 metre uzunluğunda içme suyu hattı çalışmasını tamamladı.Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 6 Şubat depreminin ardından Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde inşa edilen köy konutlarının altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Ören Mahallesi’nde 3 bin 400 metre uzunluğunda içme suyu hattı çalışmasını tamamladı. 3 bin 700 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı çalışmaları ve 300 tonluk içme suyu deposunun inşasında ise sona yaklaştı.“Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor”MASKİ’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ören Mahalle Muhtarı Aydın Kaya, “Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir yerde kanalizasyon, bir yerde içme suyu, bir yerde de su deposunun da yapılması devam ediyor. Emeği geçenlere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e ve ekibine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.“Ören altyapı çalışmalarımızda sona yaklaştık”Çalışmaların bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için büyük bir özveriyle devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: “Amacımız, depremin ardından vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini hızla yerine getirmektir. Ören Mahallemizde yürüttüğümüz bu çalışmalarla modern ve sağlam bir altyapı oluşturuyoruz. MASKİ olarak, yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 3 bin 700 metre kanalizasyon, 3 bin 400 metre içme suyu hattı yapımında işin sonuna yaklaştık. Ayrıca bölgeye 300 tonluk modern bir su deposu kazandıracağız” dedi.