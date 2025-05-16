Muş’un Malazgirt ilçesinde hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Ahlat çevre yolu üzerindeki milli park civarında meydana geldi. İ.B. yönetimindeki 65 EC 250 plakalı kapalı kasa kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazası 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.