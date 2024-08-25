Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK’ün, Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş’un Malazgirt ilçesinde yaptıkları gösteri büyük beğeni topladı.Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Malazgirt ilçesinde yaptığı gösteri uçuşuyla adeta nefesleri kesti. Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yılı kutlamaları, Malazgirt ilçesinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.26 Ağustos 1071’de Selçuklu Hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan’ın Türklere Anadolu’nun kapılarını açtığı zaferin anısına düzenlenen etkinlikte, SOLOTÜRK gösterisi izleyenlere büyük coşku yaşattı. Büyük bir heyecanla o anları takip eden vatandaşlar, gösteriyi cep telefonları ile kaydetti.Malazgirt zaferinin kutlamalarına katılmak için İstanbul’dan Malazgirt’e gelen Fulya Karabulut, “Çok güzel bir gösteriydi. Bu kadarını beklemiyordum. Uçak çok yakından geçti. Elimiz ayağımız titredi. Gerçekten çok güzeldi. İstanbul’da yaşıyorum. Çok güzel etkinlik oldu” dedi.Etkinliklere katılan İlknur Eryılmaz da, SOLOTÜRK gösterisini heyecanla takip ettiğini belirterek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Çok güzel hareketler sergilediler. Yere yakın geçtiklerinde elimiz ayağımız titredi. Bu hareketleri yapmak için insanın kendisine güvenmesi gerekiyor. İzlerken uçağın içinde olmak istedim. Herkese çok teşekkür ederim çok güzeldi” ifadelerini kullandı.