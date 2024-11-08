MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Malazgirt-Bulanık kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 ABL 380 plakalı Citroen marka otomobil ile Ercan Öner yönetimindeki 42 HM 933 plakalı Dacia marka otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada Ercan Öner (55) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Selahattin Yıldız ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada her iki otomobil hurdaya dönerken, 72 ABL 380 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.