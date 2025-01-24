MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, her tarafı beyaza bürüdü.İlçede etkili olan yoğun kar yağışı, hem şehir içinde hem de kırsal kesimde ulaşımı olumsuz etkiledi. Malazgirt Belediyesi ve Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri, ilçe merkezi ve ana yollarda kar küreme çalışmaları gerçekleştirerek yolları trafiğe açık tutmak için yoğun çaba harcadı. Ekipler, özellikle sabah saatlerinde artan araç yoğunluğuna karşı hızlı bir şekilde müdahalede bulundu.Malazgirt Özel İdaresi ekipleri ise kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer artış gösterdiği bölgelerde, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmalar sayesinde birçok köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve kış lastiği olmayan araçların kullanılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.