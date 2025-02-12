Muş’un Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz sigara ve puro ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.Muş İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Malazgirt ilçe merkezinde bulunan bazı marketlerde kaçak sigara ve puro satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Malazgirt Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararıyla belirlenen iş yerlerinde arama yapıldı.Operasyonda; Bin 305 paket kaçak sigara ve 779 adet puro ele geçirildi. İş yerlerinde bulunan C.M., T.D., Ç.T., L.M. ve A.M. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.