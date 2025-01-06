Muş’un Malazgirt ilçesinde dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.Termometrelerin eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede, hissedilen soğukluk 15 dereceyi aştı. Soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Soğuk hava, özellikle sabah saatlerinde okula gitmek için yola çıkan öğrencileri etkiledi. Kalın kıyafetlerle soğuktan korunmaya çalışan öğrenciler, buzlanma nedeniyle dikkatle yürümek zorunda kaldı. İlçenin bazı bölgelerinde araçların çalıştırılmasında sorun yaşanırken, dondurucu soğuklar günlük hayatı yavaşlattı.Soğuk hava ve gece boyunca etkili olan ayaz, ilçede çam ağaçlarının dallarını beyaza bürüdü. Çam ağaçlarında oluşan buz kristalleri ve kırağı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adeta görsel bir şölen oluşturdu. Malazgirt’in doğal güzelliklerine farklı bir boyut kazandıran bu manzara, soğuğa rağmen fotoğraf tutkunlarını cezbetti.Yetkililer, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde daha da düşebileceği uyarısında bulundu. Buzlanma nedeniyle trafikte dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, vatandaşlardan don olaylarına karşı tedbirli olmaları istendi. Özellikle açık havada uzun süre kalınmaması ve araçlarda zincir bulundurulması gerektiği hatırlatıldı.