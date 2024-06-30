Muş’un Malazgirt ilçesinde doğal gaz çalışmaları yıl içinde tamamlanması planlanan projeyle birlikte ilçeye toplamda 35 kilometre uzunluğunda doğalgaz boru hattı döşenecek.Malazgirt’in Saftekingazi Mahallesi’nde doğalgaz boru hattı çalışmaları yoğun bir tempoyla devam ediyor. Yüklenici firma yetkilileri, şu ana kadar yapılan çalışmaların başarılı bir şekilde ilerlediğini ve belirli bölgelere gaz verme işlemlerinin başladığını bildirdi. Yüklenici firma yetkilileri, 2024 yılı içinde yaklaşık 35 km uzunluğunda doğalgaz boru hattı döşeyeceklerini belirtti. Firma yetkilileri, çalışmaların sürdüğü bölgelerdeki vatandaşların doğalgaz hizmetinden en kısa sürede yararlanabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Yetkililer, hangi bölgeye hat çekilirse o bölgeye mutlaka gaz verileceğini belirterek, "Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın doğal gaz hizmetinden en kısa sürede ve kesintisiz olarak faydalanabilmesi. Şu an bazı bölgelerde gaz verme işlemlerine başlamış bulunuyoruz ve ilerleyen günlerde daha fazla bölgeye gaz vermeyi hedefliyoruz" dedi.