MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde bitkin halde bulunan ebabil kuşları koruma altına alındı.Dünyanın en nadir rastlanan ve yaşamının neredeyse tamamını havada geçiren ebabil kuşu, Malazgirt ilçesinde iki farklı noktada görüldü. Malazgirt Kaymakamlığı bahçesinde bitkin halde ebabil kuşunu fark eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri, kuşu odalarına alarak ilk müdahaleyi yaptı. Kuşun can çekiştiğini gören personel, kalp masajı yaparak onu yeniden hayata döndürdü. Ardından durum, Malazgirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler, ebabil kuşunu teslim alarak tedavi altına aldı.Aynı gün ikinci bir ebabil kuşu da Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevli Sosyolog Leyla Bozkurt tarafından evinin bahçesinde bulundu. Yerde bulunan kuş, yine ilgili kurumun personellerine teslim edildi.