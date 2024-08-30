Muş’un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü törenle kutlandı.Malazgirt ilçesinden Dumlupınar’a uzanan kutlu bir destan olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören sona erdi.Törene Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Malazgirt Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Gökhan Aydın, Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkân katıldı.