30 Ağustos Zafer Bayramının 102’inci yıl dönümü münasebetiyle Erzincan’da kutlama programı düzenledi.Kutlama programı Erzincan Belediyesi önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Atatürk Anıtına çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundular.Valilik makamında gerçekleştirilen tebrik kabul merasiminin ardından Ordu Caddesi üzerindeki kutlama törenine geçildi.Düzenlenen törende Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun törendeki polis, asker ve vatandaşları, üstü açık arabayla selamladılar.Gerçekleştirilen selamlama merasiminin ardından törende saygı duruşunda bulunuldu, okunan İstiklal Marşı ile tören başladı. Töreni izlemeye gelen vatandaşlar ise tören birliklerinin geçişi esnasında ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.