Muş’un Malazgirt ilçesinde Cumhuriyetin 101. yıldönümü kutlamaları Atatürk’ün büstüne çelenk sunumuyla başladı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Gökhan Aydın, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Fatih Vural, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, İlçe Emniyet Müdürlüğü, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, okul müdürlerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.Daha sonra Malazgirt Kaymakamlık binasında Cumhuriyet Bayramı’nın tebrikleri ile bugünkü program sona erdi.