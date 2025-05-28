Malatya’nın kültürel yaşamına katkı sunan etkinliklerden biri olan MalatyaPark Kitap Festivali, ziyaretçilerine kapılarını açtı.27 Mayıs’ta başlayan ve 2 Temmuz’a kadar sürecek olan festival, yüzlerce yayınevi, binlerce kitap ve birbirinden değerli yazarlarla kitapseverleri bir araya getiriyor.MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin zemin katında kurulan stantlarda okurlar, edebiyattan tarihe, çocuk kitaplarından kişisel gelişime kadar pek çok alanda eserlere ulaşabiliyor.Festival kapsamında birçok yayınevi, özel indirimler ve kampanyalı kitap seçenekleriyle okuyuculara cazip alışveriş imkanları sunarken, fuar boyunca çeşitli imza günleri ve söyleşiler de düzenlenmesi planlanıyor.MalatyaPark AVM yönetimi tarafından yapılan açıklamada, geleneksel hale gelen kitap festivaliyle hem okuma alışkanlığını teşvik etmek hem de kente kültürel bir katkı sağlamak istediklerini belirtilerek, tüm Malatyalılar festivale davet edildi.Kitapla buluşmak, yazarlarla tanışmak ve kültürel atmosferi solumak isteyenler için Malatyapark Kitap Festivali, 2 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.