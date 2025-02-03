Malatya Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş insanı Yusuf Kaya arasında 20 Eylül 2024 tarihinde imzalanan protokol ile başlatılan Yeni Şire Pazarı Cami projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor.Yeşilyurt Yaka Mahallesi’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda yapılan cami, bin 500 kişilik kapasitesiyle bölgedeki cami ihtiyacını karşılayacak. Modern mimarisiyle dikkat çeken cami, Şire Pazarı’na ve çevresine hizmet verecek şekilde inşa ediliyor. Projenin kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, cami binası harim katı (775 kişilik ibadet alanı), mahfil katı (130 kişilik ibadet alanı), son cemaat alanı, geniş avlu (1600 m), şadırvan, 2 adet minare, taziye evi, kütüphane, mutfak, imam odası, bay-bayan abdesthane, lojman, kafeterya ve teknik hacimlerden oluşacak.Cami inşaatının toplam alanı 6 bin 789 metrekare, inşaat alanı ise bin 422 metrekare olarak belirlendi. Yapı denetimi ve proje onay işlemleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.