TEKNOFEST 2025 Kıbrıs Finalleri’nde Malatya Deneyap Atölyesi takımı, Turizm Teknolojileri alanında Türkiye birincisi oldu.Malatya Battalgazi Dr. Saadettin Hacıevliyagil İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Hakan Becer’in danışmanlığında yarışmaya katılan ekip, önceki başarılarını bir adım ileriye taşıdı. Takımda Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi’nden Arda Tahsin Ürün ve Egemen Çetmen, Malatya Lisesi’nden Fatih Polat ve Elanur Özçelik ile Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Halit Karaca yer aldı.2022 yılında Samsun’da düzenlenen Teknofest’te de Türkiye birinciliği elde eden ekip, bu yılki başarısıyla istikrarını sürdürdü. Öğrencilerin ortaya koyduğu performans, disiplinli çalışmanın ve sürdürülebilir başarının somut örneği olarak değerlendirildi.İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu gurur verici sonuç sadece öğrencilerimizin değil, tüm Malatya’nın ortak başarısıdır. Gençlerimizin azmi ve vizyonu, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bilim ve teknoloji alanında öne çıkan genç yetenekleri desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.