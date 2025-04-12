Malatya’da etkili olan kar yağışının ardından yaşanan zirai don milyonlarca kayısı ağacına zarar verdi.Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin karşılandığı Malatya’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaşanan zirai don kent ekonomisinin de belkemiği olan kayısıyı vurdu."Malatya genelinde tablo çok kötü"Malatya genelinde tablonun çok kötü olduğuna vurgu yapan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından yaşanan zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunduk. Gördüğümüz tablo çok vahim. Yıllık 500 milyon dolar üzerinde gelir elde ettiğimiz kayısının tamamını kaybettik" dedi."Lokal bir krizden bahsetmiyoruz"Yaşanan durumun doğal bir afet olduğunu kaydeden Başkan Özcan, "Ürünün dışında kayısı ağaçları da dondan etkilenmiş durumda. Lokal bir krizden bahsetmiyoruz. Kent genelinde tablo çok kötü. Arpa ve buğday dışında tüm ürünlerde yaşanan bir olayla karşı karşıyayız. İlerleyen dakikalarda Vali Beyin başkanlığında bir toplantı gerçekleştirerek üreticilerimizin zararlarının tanzimi anlamında neler yapılabilir bunları değerlendirerek bir yol haritası oluşturacağız" diye konuştu