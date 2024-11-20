Deprem bölgesi Malatya’da rezerv alanında kalan bir binanın yıkımı sırasında ilginç anlar yaşandı. Yıkıma kepçe darbeleriyle başlanırken, bir araç müzik açtı, bir vatandaş taş attı ve kısa süre sonra bina tamamen çöktü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ise izleyenler tarafından ilgi gördü.Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde yeniden yapılaşma çalışmaları kapsamında rezerv alanı ilan edilen bölgede kalan binalar tek tek yıkılıyor. Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede bir başka binanın araç korna sesi ile yıkılmasının sosyal medyaya yansıdığı alanda bu sefer de daha eğlenceli bir şekilde binanın yıkımı sağlandı. 6 Katlı bir bina iş makineleri tarafından yıkıma hazır hale getirildikten sonra sıra son dokunuşa geldi. Bu anı daha eğlenceli hale getirmek isteyen çalışanlar yaptıkları işi hem kayda aldı hem de binanın yıkımını ilginç bir şekilde gerçekleştirdi.Bir araçtan yüksek sesle müzik açılırken, bir taraftan da kepçe operatörü uzak bir noktadan yere vurmaya başladı. Aynı zamanda bir çalışanın da binaya taş attığı ve yine bir aracın kornaya bastığı bu anlarda yapılan sıradışı müdahaleler sonucunda, yıkım anı daha da hızlandı ve bina, kısa süre sonra tamamen çöktü.Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ‘Eğlenceli’ bir yıkım olarak gündem olurken kentte artık yıkımların sıradışı eğlenceye dönüştüğü yorumları geldi.