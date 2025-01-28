Malatya’da yürütülen kamu ve belediye yatırımları, Vali Seddar Yavuz başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda değerlendirildi. 2024’te 667 projeden 314’ünün tamamlandığı, en büyük payın ise ulaştırma sektörüne ayrıldığı belirtildi.Malatya’da 2024 yılında yürütülen kamu ve belediye yatırımları, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı ile değerlendirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, emniyet ve jandarma yetkilileri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları katıldı.Vali Yavuz, 2024 yılında Malatya’da gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin detayları paylaştı. Verilere göre 2024 yılında toplam 667 proje üzerinde çalışmalar yürütülürken bunların 314’ü tamamlandı, 189’u ise devam ediyor. Projelerden 112’sinin ihale aşamasında olduğu 35’inin ise halen başlanmadığı belirtilirken 17 projenin de tasfiye edildiği açıklandı. Toplam proje tutarı 71 milyar 781 milyon TL olarak gerçekleşirken, yatırımlar için ayrılan 19 milyar 399 milyon TL’lik ödeneğin yüzde 74’ü, yani 14 milyar 356 milyon TL’si harcandı.Belediyelerin 94 projesi değerlendirildiMalatya genelinde belediyeler tarafından yürütülen 94 proje, altyapı, üstyapı, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve ulaşım gibi alanlarda halkın hizmetine sunulmak üzere planlandı.Toplantının devamında 2025 yılı yatırımlarına ilişkin hedefler ele alındı. MASKİ, DSİ, Karayolları ve diğer kurumların temsilcileri, projelerle ilgili sunum yaptı. Vali Yavuz, “2025 yılında da tam bir uyum ve iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.Toplantı, projelerin hızla hayata geçirilmesi vurgusuyla sona erdi.