Malatya’da polis tarafından yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda 12 adet ruhsatsız tabanca ile bin 898 adet ecstasy hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 1’i tutuklandı.Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti ve temini yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.Ankara uygulama noktasında 2 yolcu otobüsünde yapılan aramalarda ve 4 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 12 adet ruhsatsız tabanca ile bin 898 adet ecstasy hap ele geçirilirken 4 zanlı gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.B. tutuklandı.