Malatya’da jandarma tarafından üç ilçede zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Battalgazi, Darende ve Yeşilyurt ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 kilo 502 gram metamfetamin, 540 gram bonzai, 100 gram aseton maddesi, 5 adet tabanca, 142 adet tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 bin adet dolu makaron, 6 kilo kıyılmış tütün, 4 bin adet sigara filtresi, 400 gram nargile tütünü, 220 paket bandrolsüz kaçak sigara, 120 adet kaçak puro, 81 bin 8000 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken 8 zanlı gözaltına alındı.Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.