Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, 12.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 AFA 452 plakalı SEAT marka otomobil, 44 LA 483 plakalı hafif ticari araç ile 44 ACC 876 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada, Tofaş sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.