Malatya’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Son bir haftada düzenlenen farklı operasyonlarda 537 adet sentetik ecza hap, 119,56 gram skunk, 104,75 gram sentetik kannabinoid, 85,36 gram esrar, 83,74 gram metamfetamin, 5,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 250 adet 9 mm çapında fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.