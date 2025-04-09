Malatya’da taziye evi ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Battalgazi Belediyesi ile Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) arasında yapılan iş birliği kapsamında ilk taziye evi için geri sayım başladı.MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ve Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın imzaladığı protokol kapsamında Göztepe Mahallesi’nde inşa edilecek modern taziye evi için çalışmalar başladı. Projenin birkaç hafta içinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, taziye evlerinin özellikle deprem sonrası artan sosyal ihtiyaçlara cevap vereceğini belirterek, "Malatya’mızın en önemli eksiklerinden birini gidermeye yönelik önemli bir adım attık. İlk taziye evimizi tamamlamak üzereyiz. Hayırsever iş insanı Salih Karademir ile ikinci tesis için de protokol imzaladık. Kendisine katkılarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ise toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sunmak istediklerini vurgulayarak, "Başkanımız Bayram Taşkın’ın öncülüğünde bu anlamlı projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Taziye evleri, toplumun bir araya gelmesini sağlayan önemli yapılardır. Farklı mahallelerde bu tür projeleri sürdürmeyi planlıyoruz" diye konuştu.Göztepe Mahallesi’nde inşa edilecek tesis, 500 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Projede 3 bağımsız taziye salonu yer alırken, toplam kapasitenin bin kişiyi bulacağı açıklandı. Tesis, engelli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlanacak ve modern mimari anlayışla inşa edilecek.Göztepe Mahalle Muhtarlığı ise yapılan protokol dolayısıyla Karademir’e teşekkür ederek, projenin mahalle halkı için büyük bir kazanım olacağını belirtti.