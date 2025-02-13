Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.Akçadağ ve Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 176 adet 9 mm tabanca fişeği, 25 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 88 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.