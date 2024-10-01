Malatya’da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 380 litre sahte rakı ile 130 litre şarap ele geçirildi. Olayda 3 zanlı gözaltına alındı.Malatya’nın, Battalgazi ile Yeşilyurt ilçelerinde sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 380 litre sahte rakı, 130 litre şarap, 16 adet ölçüm kiti, 14 adet malt aroması, 2 adet gliserin, 1 adet kaynatma kazanı, 1 adet fermente işlemi için kullanılan su deposu, 4 adet makaron dolum makinesi, 18bin 540 adet dolu/boş makaron, 24 kg tütün ele geçirildi.Olayda 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.