Malatya’da etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağışla birlikte birçok cadde ve sokak adeta göle döndü.Malatya’da sağanak yağmurun ardından birçok mahallede taşkınlar meydana geldi. Kentin bazı noktalarında rögar kapaklarından taşan su, ev ve iş yerlerine kadar ulaştı. Yağışla birlikte çevre yolunda da yoğun su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçların suya gömüldüğü gözlendi.Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışması başlattı. Ekipler, yağmurun etkili olduğu saatlerde özellikle riskli görülen alanlarda yoğun mesai harcayarak suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.Yağışın devam ettiği kentte yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.