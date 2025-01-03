Deprem bölgesi Malatya’da Battalgazi ilçesindeki merkez 29.5 bölgesinin ihale süreci tamamlandı.
Deprem bölgesi Malatya’da, inşa ve imar çalışmaları aralıksız devam ediyor. Battalgazi ilçesindeki 34 adet konut, 1 adet fırın inşaatı, altyapı ile çevre düzenleme işlerini kapsayan Taştepe, Şehit Fevzi, Hanımınçiftliği rezerv alanlarının ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.
İhale süreçlerine dair açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, rezerv alanlarına ilişkin ilerleyen günlerde bilgilendirmelerde bulunmaya devam edeceklerini söyledi.