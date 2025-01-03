Erzurum’da yapımı planlanan Adliye Lojman projesi protokolü imzalandı.Adalet Bakanlığı, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Adliye Lojman Projesi kapsamında, Erzurum Adliyesinde düzenlenen tören ile Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ile şirket yöneticileri arasında protokol sözleşmesi imzalandı.Adalet Bakanlığı ve ATGV adına Cumhuriyet Başsavcı Aydemir ile Ahmet Yürüsoy Beyaz Eşya Bilgisayar İnşaat Taahhüt Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile yapılan sözleşme kapsamında inşa edilen 30 dairenin tesliminin önümüzdeki bir ay içinde gerçekleşmesi planlanıyor.Proje kapsamında; 1 adet 1+1 (60 metrekare), 7 adet 2+1 (100 metrekare) ve 22 adet 3+1 (110 metrekare) lojmanın tamamlandığı belirtildi.