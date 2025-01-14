Malatya Valisi Seddar Yavuz, rezerv alanlarındaki ilk teslimatların Şubat ayında gerçekleştirileceğini söyledi.Battalgazi ilçesi Göztepe ve Tandoğan Mahalleleri rezerv alanlarında incelemelerde bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentteki inşa çalışmalarına hız verildiğini belirterek, rezerv alanlarındaki ilk teslimatların Şubat ayında gerçekleştirileceğini söyledi.Malatya’daki çalışmaların gece gündüz büyük bir gayretle sürdürüldüğüne vurgu yapan Vali Yavuz, “Evleri ve işyerleri yıkılan hak sahibi kardeşlerimizin evlerini ve işyerleri teslim etmek için gece ve gündüz tüm ekibimizle gayretle çalışıyoruz. İnşallah bir kısmı Mayıs bir kısmı ise Ağustos ayı içerisinde bu bölgenin tamamını teslim etmiş olacağız “dedi“Şehir merkezinde 41 bin 500 bağımsız bölüm inşa ediliyor”2025 yılının Malatya için bir milat olacağını kaydeden Vali Yavuz, “Allah’ın izni ile 2025 yılı ilimiz için bir milat olacak ve işlerimizin tamamına yakını yıl içerisinde teslim etmiş olacağız. Malatyalı hemşerilerimiz emin olsunlar işlerimiz hızlandı daha da hızlanacak. Şehir merkezinde yaklaşık 41 bin 500 civarında bağımsız bölüm inşa etmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı“Rezerv alanlarında ilk kuralar Şubat ayında çekilecek”Rezerv alanlarındaki ilk teslimatların Şubat ayında gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Yavuz, "Rezerv alanlarda inşa faaliyetlerimiz devam ediyor. İkizce bölgesinde yaklaşık 23 bin 000 civarında konut inşa ediyoruz. Buna ilaveten de yaklaşık 66 bölgede ilimiz merkezinde rezerv alanlarda inşaatlarımız tamamlanmak üzere bu ay içerisinde. Çok küçük bir kısmımın ihalesi sonuçlanmadı. İhale sonuçlarını bekliyoruz ama ilk kuralar rezerv alanlarda Şubat ayı içerisinde çekmeyi planlıyoruz yani Şubat ayından itibaren rezerv alanlarımızda inşaatlarımızı yavaş yavaş teslim etmeye başlayacağız. Özellikle bunları sizinle paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.“Tüm vatandaşlarımız eve işyerlerine teslim alacaktır”Kent genelinde sürdürülen inşa çalışmalarının bütüncül bir şekilde ele alındığını aktaran Vali Yavuz, ”İlimiz de toplamda 80 bin 666 hak sahibi var. Dolayısıyla 80 bin 666 hak sahibine gerek şehrin çevresinde gerekse şehrin merkezinde rezerv alanlarda inşaatlarımızı tamamlayarak teslim edeceğiz. Hak sahipliği bulunan tüm vatandaşlarımız ev ve işyerlerini teslim alacaktır. Dolayısıyla bu bütünsel bir çalışmadır. Rezerv alanlarla alakalı zaten size geldiğim günden beri şeffaflıkla paylaşıyoruz" diye konuştuVali Yavuz, Kiltepe Mahallesi için ise bölge sakinleri ile görüşülerek yapılan anket çalışmaları sonrası gerekli adımların atılacağını kaydetti.