Malatya’da ticaretin kalbinin attığı çarşı merkezinde konutlar hızla yükselirken özellikle inşaat sektörünün kalbi olan İsmetiye Mahallesi’nde de çalışmalara hız verildi. Rezerv alanı ilan edilen bölgede yüzlerce işyeri ve konut yapılacak.6 Şubat 2023’te yaşanan asrın felaketinin yıktığı Malatya’da depremin izleri her geçen gün silinmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yeniden göreve gelmesi ile hız kazanan çalışmalar ile Malatya’nın her köşesi şantiyeye dönmüş durumda. Bakırcılar Çarşısı olarak bilinen Akpınar Bölgesindeki çalışmalarda binalar hızla yükselirken çarşı merkezinde bulunan ve inşaat sektöründe malzeme tedarikçilerinin yer aldığı Niyazi Mısrı Caddesi’nde de çalışmalar hız kazandı. 4. Etap olarak rezerv alanı ilan edilen İsmetiye Mahallesinde ilk etap çalışmaları için iş makineleri harıl harıl çalışmaya devam ediyor. Bölgedeki az hasarlı ve ağır hasarlı binaların yıkımları bugünlerde artarken bölgenin tamamen temizlenmesi ile ihaleyi alan firmanın 15 gün içinde ilk kazmayı vurması bekleniyor.İsmetiye Mahallesi Muhtarı Turan Kılavuz, kendi mahalleleri ile birlikte Niyazi ve Kavaklıbağ Mahallelerinin 4 etap şeklinde planlandığını belirterek İsmetiye Mahallesi’ndeki ilk etap çalışmalarının 15 güne başlayacağını söyledi. Projeyi çok beğendiğini de belirten Muhtar Kılavuz, “İlk etap da 497 konut 330 büro ve 350 dükkan yapılacak. Projeler çok güzel. Malatya’ya layık bir proje olduğunu düşünüyorum. Özellikle mahallemiz 17 ilin geçiş güzergahı olan bir konumda. Bu nedenle buradan seneye geçecek olanlar ‘Malatya çok güzel olmuş’ diyecekler” ifadelerine yer verdi.O kara gecede ilk deprem anında 6 binanın yıkıldığını da 67 mahalle sakinini vefat ettiğini de hatırlatan Muhtar Kılavuz, depremin izlerinin en kısa sürede silineceğini söyledi. İhaleyi alan firmanın yıkımların tamamlanması ile hemen inşaat çalışmasına başlayacağını ifade eden Kılavuz, “Umut ediyorum ki seneye bu vakitler mahallemizin yüzde 80’i bitmiş olacaktır. Burası genelde ticaretin döndüğü bir mahalleydi. 260 konutumuz vardı. Ancak mahallede inşaat sektörü, doğalgaz gibi önemli ticaret merkezleri buradaydı. Bu nedenle burasının seneye büyük oranda bitmiş olacağını tahmin ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.