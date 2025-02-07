Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman-Malatya karayolunun Erkenek mevkiinde meydana geldi. Mehmet Niyazi D. idaresindeki 02 ED 132 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan ağır yaralı sürücü, Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.