Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1’i çocuk 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Medeniyet Caddesi üzerinde seyreden 44 AJ 097 plakalı otomobil ile 44 MA 1985 plakalı Mondial marka motosiklet çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, A.E.Ş. (19) ve H.E. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı haber alarak olarak yerine gelen yaralıların yakınları, otomobili taş yağmuruna tuttu. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, buradan Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan A.E.Ş. ve H.E.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.