Malatya’nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, 21.00 sıralarında Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altunlu istikametine seyir halinde olan Ergün Aslan (33) yönetimindeki 44 BP 104 plakalı traktör karşı yönde gelen S.K. idaresindeki (39) 44 LL 977 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, traktör sürücüsünün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.Otomobil sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.