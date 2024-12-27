Malatya’da, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MOTAŞ’da görev yapan otobüs şoförü, araç içerisinde yüklü miktarda para bulunan cüzdanı sahibine teslim etmek üzere amirine teslim etti.Malatya’da, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MOTAŞ’ta otobüs şoförü olarak görev yapan İlhan Göktürk, Merkez –Hatunsuyu seferi sonrasında araç içerine düşürülmüş içerisi para dolu cüzdan buldu. Göktürk yolculardan birine ait olduğunu değerlendirdiği cüzdanı daha sonra sahibine ulaştırılmak üzere Ulaşım Teknolojileri Müdürü Serhat Uruk’a teslim etti.Olaya dair kısa bir açıklama yapan araç sürücüsü İlhan Göktürk vatandaşlık görevini yaptığını belirtirken, MOTAŞ Teknolojileri Müdürü Serhat Uruk ise cüzdanın sahibine ulaştıklarını şehir dışında bulunan şahsın yakın bir zamanda gelerek cüzdanını teslim alacağını söyledi.