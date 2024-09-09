Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri’ne (MOTAŞ) ait yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Sancaktar Mezarlığı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yol üzerinde bulunan duraktan kalkan V.K. yönetimindeki 44 AT 532 plakalı MOTAŞ yolcu otobüsü ile aynı istikamette ilerleyen F.A.T. yönetimindeki 34 BS 6055 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 2 yolcu, çarpışmanın etkisiyle düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.