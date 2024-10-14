Malatya’da "nitelikli yağma" suçundan gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince “nitelikli yağma” olaylarına karıştıkları belirlenen zanlıların yakalamasına yönelik operasyon düzenlendi. 10 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, 2 kişiye zorla 6 milyon değerinde çek/senet imzalatan M.B., İ.D., E.A., F.T., K.K. ve D.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan K.K. ve D.A.’nın başka suçlardan hükümlü olarak cezaevinde bulundukları belirlenirken, diğer zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 7 adet çek/senet, 15 adet tarihi eser, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait mühimmatlar, 37 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B., E.A. ve F.T. tutuklanırken, İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.