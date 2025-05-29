Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sağanak yağışın ardından bir müstakil ev çöktü. Göçük altında kalan 3 kişi yaralandı.Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battalgazi yolu üzerinde, dere yatağına yakın bir bölgede bulunan müstakil ev, sağanak yağış nedeniyle çöktü. Göçük altında kalan 3 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla enkazdan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.