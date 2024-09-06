Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından düzenlenen seferlerde uygulamaya alınan yeni tarife tepkilere neden oldu.Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde bir hafta önce başlatıldığı ileri sürülen yeni tarife uygulaması tepkilere neden oldu. Daha önce tek bir biletle Dilek-kent merkezi ile mahalle içi güzergahlarda seyahat ettiklerini kaydeden bölge sakinleri uygulamaya alınan yeni tarifenin kendilerini mağdur ettiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi.Kırsal bölgelerden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri’ne (MOTAŞ) ait araçlarla Dilek Mahalle meydanına gelen çok sayıda vatandaş kent merkezine seyahat için ayrıca bilet kullanmak istemeyince araç sürücüleri kontak kapatarak jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.Bir süreliğine yaşanan gerginlik jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sona ererken MOTAŞ’ın bölgedeki seferlerinde aksamaların devam ettiği öğrenildi.