Malatya’nın Arapgir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 8 kişi yaralandı.Kaza, 19.00 sıralarında Arapgir İlçesi Kılınçlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.S. (26) idaresindeki 06 ZTE 29 plakalı minibüs sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.