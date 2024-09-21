Malatya’da Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konferansta Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi “Peygamberimiz ve şahsiyet inşaatı’ konulu konferans verdi.Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Müftüsü Ramazan Dolu ile din görevlileri ve davetliler katıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve sonrasında Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını İl Müftüsü Ramazan Dolu yaptı.Hafta boyunca yapılacak etkinliklerden bahseden Dolu’nun konuşmasının ardından söz alan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise İslam coğrafyasında yaşanan zulme değindi. İnsanlığın hiçbir çağda görmediği acı ve zulmün yaşandığı kötü günlerden geçildiğini belirten Yavuz, “İslam dünyası her gün tarumar ediliyor. Biz ise halen kendimize gelmekte sorunlar yaşıyoruz. Bir araya gelemiyor, zulme karşı dur diyemiyoruz” dedi.Malatya İl Müftülüğü ilahi grubu tarafından verilen kısa konserin ardından söz alan Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, “Peygamberimiz ve şahsiyet inşaatı’ konulu konferans verdi. Hz. Muhammed’in hayatından kesitler sunan Kondi, “Peygamberimizin hayatı bizzat vahi ile inşa edilmiş, Allah’ü Teâlâ onu Kur’an-ı Kerim ile beslemiş, davranışlarına Kur’an-ı yansıtmış, O Kur’an’ın ete kemiğe bürünmüş şekli olarak tanıtılmıştır” dedi.