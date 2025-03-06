Yeşilyurt Belediyesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Malatya İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Öğrenciler" iftar programına ev sahipliği yaptı. 30 farklı ülkeden gelerek Malatya’da eğitim hayatına devam eden 70 öğrenci, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak üzere bir araya geldi.Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Sabri Akın, İl Müftüsü Ramazan Dolu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında, öğrenciler Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadı.Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Sabri Akın, Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in selamlarını ileterek yaptığı konuşmada, Malatya’nın misafirperverliğine vurgu yaptı. Akın, "Burası sizin evinizdir. Turgut Özal Üniversitesi sizlere en iyi eğitim şartlarını sunuyor. Bizler aynı inanca, dile ve ruha sahibiz. Sizleri kadim şehrimiz Malatya’da ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Ramazan, birlik ve kardeşlik ayıdır. İftar sofraları, bu değerleri en güzel şekilde yaşadığımız anlardır" dedi.Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise yurt dışından gelen öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Bentli, "Öğrencilerimiz bizlere ailelerinin bir emanetidir. Onların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ramazan ayının manevi atmosferinde öğrencilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.