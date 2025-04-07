Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan Fiat Tofaş otomobil, refüjdeki aydınlatma direği ve demir korlukları devirerek durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen E.G. yönetimindeki 44 AEG 058 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulduğu refüjde aydınlatma direği ile demir korlukları devirerek durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü ile birlikte C.Ş.G., H.M.G. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Hurdaya dönen araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.