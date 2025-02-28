Malatya’da kontrolden çıkarak bahçeye düşen otomobildeki 1’i ağır 6 kişi yaralandı.Kaza, 20.45 sıralarında Battalgazi Karabağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan T.Y.T. idaresindeki 33 V 7623 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bahçelik alana düştü. Kazada sürücü ile yanındaki Y.A., E.C.B., M.S.B., V.E.İ. ve R.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan R.B.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.