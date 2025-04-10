Deprem bölgesi Malatya’da bir grup esnaf, kavga ihbarında bulundukları polis ekiplerine pasta sürprizi yaparak Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası’nı kutladı.Deprem bölgesi Malatya’da bir grup esnaf, Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz yaptı. Kavga ihbarına giden polis ekipleri pasta sürprizi ile karşılaştı. Kutlama planı kapsamında esnaf, aralarında kavga ediyormuş gibi yaparak polis merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak yerine pasta ve alkışlarla karşılandı. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan polisler, duygusal anlar yaşadı.Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki konteynerde ayakkabıcılık yapan ve ayakkabı profesörü olarak tanınan 40 yaşındaki Mehmet Ceyhan, "Emniyet teşkilatımızın 180’inci yıl dönümü kutlu olsun. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Türk polisimizi Allah korusun. Polisimize taş değil, sadece gül atılır" dedi.Kutlamayla şaşkına dönen bir polis memuru ise duygularını ifade ederken, "Vatandaşlarımızdan kavga ihbarı aldık, hemen olay yerine geldik. Ancak bu sürprizle karşılaştık. Hem mutlu olduk hem de duygulandık. Yaptığımız çalışmaların boşa gitmediğini, bizi düşünen insanların olduğunu görmek çok kıymetli. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.Esnaflardan İrfan Yılmaz da polis haftasını kutlayarak, "Polislerimizin 180’inci yılı kutlu olsun. Rabbim devletimizi ve polislerimizi korusun" ifadelerini kullandı.