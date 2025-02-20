Malatya’nın Battalgazi ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, Battalgazi Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçedeki ana arterlerden mahalle aralarına kadar birçok noktada yol açma, tuzlama ve temizlik çalışmaları yapılıyor.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, gece boyunca sahadaki ekipleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Taşkın, Battalgazi Belediyesi bünyesinde oluşturulan Kriz Masası’na da gelerek ekiplerin sahadaki faaliyetlerini anlık olarak takip etti. Vatandaşlardan gelen ihbar ve taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için çağrı merkezi ile eş güdümlü hareket edildiği kaydedildi."Bereket yağıyor, yolları açıyoruz"Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle hastane yolları, kamu kurumları ve okul bölgelerinde tuzlama ve küreme çalışmaları gerçekleştiriyor. Mahalle içlerinde de yolların ulaşıma açık tutulması için yoğun mesai harcayan ekipler, yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği çalışmalarına devam ediyor.Başkan Taşkın, sahada çalışan ekiplere teşekkür ederek, "Bereket yağıyor, biz yolları açmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 7/24 görevde. Ana arterlerin açık tutulması ve vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamaması bizim önceliğimiz" ifadelerini kullandı.Battalgazi Belediyesi, sürücüleri kış şartlarına karşı tedbirli olmaya çağırdı. Araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması gerektiği vurgulanırken, buzlanma tehlikesine dikkat çekildi.Başkan Taşkın, "Ekiplerimiz yolları açık tutmak için sahada çalışıyor, ancak güvenli ulaşım için vatandaşlarımızın da dikkatli olması gerekiyor. Kış lastiği kullanılması ve trafik kurallarına uyulması hayati önem taşıyor." diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.