Malatya’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Meteorolojinin uyarısının ardından Malatya’da dün akşam saatlerinde başlayarak etkisini attıran kar kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Battalgazi ile Yeşilyurt ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Kent merkezinde 30 santimi geçen kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Birçok araç yolda kalırken, ekiplerin karla mücadelesi ise devam ediyor. Malatya-Kayseri kara yolunda da ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri karayolu ile Akçadağ-Darende güzergahında geçiş izni verilmeyen ağır tonajlı araçlar Kozluca mevkiinde bekletiliyor.