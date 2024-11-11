Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kernek Külliyesi içinde yapılan Kadın Kültür, Yaşam, Sanat ve Spor Merkezi düzenlenen törenle açıldı.Kernek Külliyesi’nde faaliyete geçen Kadın Kültür, Yaşam, Sanat ve Spor Merkezi’nin açılışına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, meclis üyeleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, ilgili şube müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Bir ay önce Başharık Mahallesi’nde Kadın Vefa Konağı’nın açılışını yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, açılışta yaptığı konuşmada, “Hanımlarımızın sanat, spor ve eğitimle buluşacağı yeni bir merkezi daha hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu merkezde hanımlarımız yağlı boya, el sanatları, elbise dikimi ve pastacılık gibi pek çok kurstan yararlanabilecek. Günlerini burada geçirip çaylarını, kahvelerini içebilecekler. Ayrıca hemen arkasında yapımına başladığımız bir spor merkezini de bu yıl içinde açmayı planlıyoruz. Seçim döneminde vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına ve iş yerlerine kavuşmasını ama bunun yanında da sosyal ve kültürel projelere ağırlık vereceğimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı öncelik yapacağımızı söylemiştik. Bugün, bu sözümüzü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.“Malatya için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz”Devletin tüm imkânlarının deprem bölgeleri için seferber edildiğini ifade eden Başkan Er, “Devletimiz tüm imkânlarını şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için seferber ediyor. Konutlarımız, çarşılarımız hızla yükseliyor. Ekonomik tasarruf tedbirlerine rağmen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımız, yerelde de bizler olarak Malatya için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın şehrimize yaptığı çalışmalara baktığımızda inşaatlarımızda çok önemli ilerlemeler var. Biz bu işe başlarken ‘İşimiz, gücümüz Malatya’ dedik. En son vatandaşımız kalıcı konutuna, en son vatandaşımız kalıcı iş yerine erişinceye kadar ben ve ekibime durmak ve dinlenmek yok. Gerçekten de bu düsturla çalışıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un da açıkladığı gibi iki ay içinde 27 bin 243 konut teslim edilecek ve 79 bin 702 konutun inşası tamamlanmış olacak. Bu büyük çalışmalarda Rabbim milletimize ve devletimize güç versin. Malatya’mız ayağa kalkıyor, bununla ilgili kimsenin endişesi olmasın” dedi."Şehrimizi yeniden inşa ederken gönülleri de ihya etmeyi amaçlıyoruz"Başkan Er, “Malatya’mız bir taraftan fiziki olarak kalkınırken, bir taraftan da sosyal ve kültürel belediyecilik yapıyoruz. Yani şehrimizi yeniden inşa ederken gönülleri de ihya etmeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz Kitap ve Kültür Fuarı’na 210 bini aşkın hemşehrimiz katıldı. Kitaplarla buluşup moral kazandılar. Ayrıca belediyemiz bünyesindeki kurslarda bin 700 öğrencimiz LGS ve üniversiteye hazırlanıyor. Bu gençlerimizi milli ve manevi değerlerle geleceğe hazırlıyoruz. Kütüphanelerimizde ders çalışan gençlerimize ücretsiz çay, su, çorba ikram ediyoruz ve ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim kaynakları sağlıyoruz. Ayrıca 100. Yıl Parkı’nda bir gençlik kütüphanesi ve çocuklar için bir Beceri Atölyesi açacağız. 1 ay kadar önce konteyner kentlerde yaşayan 165 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Yakın zaman içerisinde de 100 gencimizi evlendireceğiz. Yaşlılarımızı Hürriyet Parkı’ndaki Vefa Konağımızda ağırlıyor, sağlık kontrollerini yapıyor ve yüzme havuzumuza götürüyoruz. Bakımını yapamayacak durumda olan yaşlılarımıza da sıcacık yemekler ulaştırmak için planlarımızı tamamladık” diye konuştu