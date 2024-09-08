Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında işyerinde maddi hasar meydana geldi.Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Şehitfevzi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin sokak içerisinde ikinci el elbise satışının yapıldığı bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.